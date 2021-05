Wanneer wordt Hansi Flick voorgesteld als nieuwe Duitse bondscoach?

Dat Hansi Flick de nieuwe Duitse bondscoach wordt, staat in de sterren geschreven. De Duitse trainer wil er echter nog niet te veel over kwijt.

Vaak is 1+1 gelijk aan 2, ook in het voetbal. Löw stopt na 15 jaar als bondscoach bij Duitsland en enkele weken geleden kondigde Flick aan dat hij na dit seizoen zou opstapppen bij Bayern München. Voeg die eentjes samen en je krijgt een dikke, vette twee.

Maar ondertussen is Flick nog altijd niet officieel voorgesteld als nieuwe coach van Die Mannschaft. Vrijdag in een persconferentie wist hij nog te zeggen dat hij zich nu op Bayern München aan het focussen is. Nobel, maar ook wel een grote smoes want twee wedstrijden voor het einde van de competitie is Bayern al zeker van de titel. De bekercompetitie werd gewonnen door Dortmund, in de Champions League ligt Bayern eruit. Waar valt dan nog op te focussen?

"Ik voel alleszins geen druk om snel de knoop door te hakken. De gesprekken verlopen goed voorlopig", was het enige dat hij kwijt wou. Flick was van 2006 tot 2014 al eens assistent-bondscoach bij Duitsland. Bij Bayern München veroverde hij vorig seizoen de Champions League.