Zit KV Oostende met een keepersprobleem? "Volgend seizoen nieuwe doelman nodig"

KV Oostende is één van de revelaties van het seizoen in 1A, maar in de play-offs loopt het een beetje minder. Vooral doelman Guillaume Hubert moet het hier en daar ontgelden.

De 5-3-nederlaag tegen KV Mechelen legde enkele pijnpunten bij de kustploeg bloot. Als het fout gaat en er vijf goals vallen, dan wordt snel naar de doelman gekeken. Volgens ex-doelman Christophe Lycke is dat al te gemakkelijk, want Hubert heeft KV Oostende dit jaar een paar keer rechtgehouden. Toch heeft Lycke ook een probleem met Hubert. “Wat me wel stoort, is zijn uitstraling. Bij de Mechelse tegengoals bijvoorbeeld maakte hij zich niet boos, maar greep hij gewoon naar z’n flesje water. Ook zijn richtlijnen op stilstaande fases zijn weinig overtuigend. ‘Allee, je man nemen’… tja”, zegt Lycke aan KW. Volgens Lycke is het moeilijker dan elders, doelman zijn bij de kustploeg. “Oostendenaars zijn altijd al kritisch op hun keepers geweest. Ach, dat was in mijn tijd ook zo, hoor. Het is eigen aan het keeper zijn, maar in Oostende lijkt dat net iets meer te leven.” Toch raadt Lycke KVO aan op zoek te gaan naar een andere doelman. “Iemand die dieper ballen gaat pakken en kan meevoetballen. Bram Castro deed het als vervanger oké, maar met zijn 38 jaar is hij geen wissel op de toekomst. En derde keeper Jordy Schelfhout ken ik onvoldoende om te beoordelen.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (16/05).