Lille OSC wint niet en ziet AS Monaco en PSG dichter sluipen

Mits een overwinning kon Lille zich kampioen in Frankrijk kronen maar het vergat te scoren. Hetgeen hun achtervolgers wel deden.

Lille OSC ontving in eigen huis Saint-Etienne en de opdracht was simpel. Winnen en ze waren kampioen maar om te winnen moet je wel scoren. Dit was hetgeen Lille vergat te doen maar gelukkig voor hen Saint-Etienne ook. Zo eindigde de wedstrijd om 0-0 en kruipen AS Monaco en PSG terug dichter.

Want zowel AS Monaco als PSG deden wel wat ze moesten doen. AS Monaco won met 2-1 van Rennes. Dit dankzij doelpunten van Wissam Ben Yedder en Alexandr Golovin.

PSG won overtuigend met 4-0 van Reims. De doelpunten werden gemaakt door Neymar, Mbappé, Marquinhos & Moise Keane.

Lille OSC staat nog steeds 1ste met 80 punten, PSG volgt met 79 punten en AS Monaco met 77 punten. Volgende week staat de laatste speeldag op het programma in Frankrijk maar eerst is er nog de bekerfinale tussen AS Monaco en PSG nu woensdag.