Didier Deschamps zou Karim Benzema kunnen oproepen

Vanavond, rond 20u20 maakt Didier Deschamps zijn selectie voor het EK bekend. De Franse bondscoach zou daarin wel eens een grote verrassing kunnen zetten, meent L'Equipe.

Al meer dan zes jaar ontbreekt de naam van Karim Benzema, topspits van Real Madrid, in de selectie van de Haantjes. Benzema werd aan de kant geschoven na het seksvideo-incident in 2015. Daarna kwam hij niet meer in aanmerking.

Volgens de Franse sportkrant zou Benzema vanavond toch wel in de selectie kunnen zitten. De spits scoorde dit seizoen 29 doelpunten in 45 matchen voor Real Madrid en wordt beschouwd als de enige reden waarom Real nog in aanmerking komt voor de Spaanse titel.