Eden Hazard volgt nog steeds zijn ex-club Lille

Lille is nog een zege verwijderd van het Frans kampioenschap. Het zou straf zijn als de ploeg uit het noorden van Frankrijk miljardenclub PSG van de troon stoot, dat weet ook Eden Hazard. Die nog altijd de resultaten van zijn ex-club op de voet volgt.

“Natuurlijk ga ik het volgen. Ik kijk nog altijd naar LOSC, met mijn kinderen zelfs. Als ze het op de televisie over Lille hebben, dan weten ze dat het de club is waar hun papa gespeeld heeft. Enkel mijn oudste was al geboren toen ik daar speelde, maar ze weten allemaal waar het is begonnen voor mij”

“Eerlijk, een titel voor Lille in 2021 zou nog straffer zijn dan in 2011. Door de aanwezigheid van de Qatarese rijkdom van PSG, is het veel moeilijker geworden om kampioen te spelen. De fans verdienen het in ieder geval wel”

“Toen wij de dubbel wonnen, hadden ze meer dan 50 jaar moeten wachten op een trofee. Nu gaat iedereen door een moeilijke periode, dus het zou iedereen veel deugd doen. De mensen van het Noorden verdienen het, net als de spelers”, aldus Eden Hazard op de clubwebsite van Lille.