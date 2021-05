Lukaku terug naar ex-club? 'Chelsea en Inter zitten al rond onderhandeltafel'

Een grote reden waarom Lukaku zich zo goed voelt bij de blauw-zwarten van Milaan, zou zijn omdat de Belg het goed kan vinden met Intercoach Antonio Conte. En Conte zou deze zomer wel eens kunnen vertrekken bij Inter.

Inter Milano heeft ook financiële problemen, nog een reden dat Lukaku wel eens zou kunnen vertrekken. Volgens RMC Sport zou Inter ‘maar’ 80 miljoen voor onze landgenoot vragen. Een grote geïnteresseerde zou ex-club, Chelsea zijn. Chelsea zou zelfs al aan het praten zijn met het Inter-bestuur. Afwachten dus wat de toekomst voor de Belgische spitste bieden heeft.

Avec l’annonce du départ possible de #Conte, se pose la question de celui de #Lukaku. L’#Inter serait susceptible de le vendre pour ~ 80M€. Notre #DiablesRouges pourrait retrouver la #PremierLeague & son club de coeur #ChelseaFC, déjà en contacts avec son agent. Wait and see... pic.twitter.com/QHnbt0dQBX