Sakala neemt met twee doelpunten afscheid van Diaz Arena: "Ik ga alle Afrikaanse voetballers aanraden om naar hier te komen"

Fashion Sakala heeft zijn laatste thuismatch voor KV Oostende gespeeld. De Zambiaanse spits deed dat in stijl, met twee doelpunten. "Al had ik nog liever met een zege afscheid genomen."

"Het was een goeie manier om afscheid te nemen voor de rest", zei de goedlachse aanvaller na de match. "Ik hoopte wel op die zege, maar afscheid nemen met twee goals is ook mooi. Ik had er zelfs drie kunnen maken. (Vandendriessche onderbreekt: 'mijn assist verprutst) Ja, het was een heel mooie bal van Kévin. Spijtig!"

Sakala heeft bij Oostende zijn eerste echte kans gekregen. "Mijn tijd in Rusland tel ik niet mee, want ik speelde er voor de tweede ploeg. In drie jaar tijd heb ik heel veel geleerd en ben ik een betere speler en mens geworden. Het was een fantastische reis. De club geloofde in mij. Ik begon met een penalty te missen in Anderlecht, maar de fans begonnen mijn naam te zingen en ik vergat de slechte momenten."

"Oostende gaat altijd een speciale plek in mijn hart houden. Wat ze me hier geboden hebben, dat zal ik nooit vergeten. Het was fantastisch. Ik zal heel wat speler in Afrika adviseren om hier te komen spelen als ze ooit de kans krijgen. Hier zullen ze kansen krijgen."