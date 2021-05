Tien spelers, waaronder Eden Hazard, mogen vertrekken bij Real Madrid

Bij Real Madrid kijken ze terug op een wisselvallig seizoen. In de Champions League haalden de Madrilenen de halve finales en in La Liga zal de laatste speeldag beslissen welke club uit Madrid kampioen zal worden.

Het bestuur van Real Madrid is niet echt tevreden over het voorbije seizoen en dus willen ze grote kuis houden in de selectie. Volgens AS mogen namelijk tien spelers vertrekken. De meest verrassende naam die mag vertrekken, is die van Eden Hazard. Door de vele blessures is onze landgenoot er nog niet in geslaagd om het bestuur te overtuigen.

Daarnaast zijn er nog enkele verrassende namen die kunnen vertrekken. Zo lijkt ook Varane de deur achter zich dicht te trekken en ook Gareth Bale, Isco, Marco Asensio, Marcelo, Luka Jovic, Mariano Diaz, Borja Mayoral en Dani Ceballos behoren tot de mogelijke vertrekkers.