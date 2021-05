Vaccin voor Rode Duivels: "We kunnen uitgeschakeld worden als we te veel besmettingen hebben"

De Rode Duivels wachten vol ongeduld op hun vaccinatie, terwijl de atleten voor de Olympische Spelen dat wel al kregen.

De vaccinatie van de Rode Duivels was gisteren nog altijd niet rond. "We gaan binnenkort met 3 miljoen kijken naar de Rode Duivels op het EK. Stel je maar eens voor dat een van de Rode Duivels daar corona oploopt", zegt Filip Joos in de podcast van Sporza.

De gevolgen kunnen immers groot zijn. "We kunnen uitgeschakeld worden als we te veel besmettingen hebben", vult Sam Kerkhofs aan. En dat omdat we geen 50 prikjes konden reserveren, zegt Joos nog.

De vaccinatiecampagne kan immers deugd hebben van een bekende kop die zich laat vaccineren. "Ik snap niet dat je dat niet gebruikt: zet een camera op Romelu Lukaku zodat je de eerste 3 naalden ziet afbreken op zijn arm. Om dan te zien dat Lukaku zich vaccineert. Dan komen er toch 1.000 mensen die het niet van plan waren zich toch vaccineren?"

Joos blijft maar doorgaan. "Je ziet ze op elk yoghurtpotje staan of je kan niet achter een bestelwagen rijden zonder ze te zien, maar we gaan ze niet vaccineren. De angst voor de boze tweets is dus groter dan de kracht van het gezond verstand. Als er nog steeds mensen met onderliggende aandoeningen moeten vaccineren, is het een ander verhaal. Al denk ik niet dat die 50 prikken het verschil gaan maken."

Ondertussen beslisten de verschillende ministers van Volksgezondheid vandaag dat de Rode Duivels wel degelijk voor het EK hun coronavaccin krijgen.