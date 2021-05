Komt droomtransfer er nu echt voor Memphis Depay? Spaanse topclub biedt hem contract aan tot 2023 of 2024

Lyon lijkt binnenkort afscheid te moeten nemen van haar kapitein. Memphis Depay was al sinds 2017 aan de slag bij de Franse club, maar hij zal deze zomer vertrekken, aangezien zijn contract afloopt aan het einde van dit seizoen.

Er zouden heel wat clubs geïnteresseerd zijn in de diensten van de Nederlandse aanvaller, maar zijn droomtransfer zou FC Barcelona zijn. Volgens Fabrizio Romano heeft de Catalaanse topclub hem een contract aangeboden tot 2023 of 2024. Ook Sergio Agüero is op weg naar FC Barcelona.

Sergio Agüero is set to accept Barcelona contract bid until June 2023, salary lower than €10m - he hopes to complete last details and sign after the UCL final, it’s up to Barça board. 🇦🇷 #FCB



Barça also confirmed to Depay they’re offering him a contract until 2023 or 2024. 🇳🇱 https://t.co/BPVr4sDEQb