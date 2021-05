'Club Brugge gaat concurrentie aan met AC Milan en vele Engelse clubs voor toptalent op nijpende plek'

Afgelopen weekend stond hij nog in de Schotse bekerfinale, binnenkort zou hij wel eens te vinden kunnen zijn in de Belgische competitie.

Josh Doig staat in de belangstelling van Club Brugge. De linksachter moet er de opvolger worden van Eduard Sobol.

Doig ligt nog tot 2025 onder contract bij het Schotse Hibernian, dit seizoen derde in de Schotse competitie. De 19-jarige linksback zal dus niet goedkoop zijn.

Temeer er met Aston Villa, Leeds United, Stoke City en AC Milan onder meer heel wat kapers op de kust zijn. Toch heeft ook blauw-zwart interesse, weet The Scottish Sun.

Dit seizoen was Doig goed voor 1 doelpunt en 4 assists in 35 wedstrijden over alle competities heen. Daarmee was de linksachter een sterkhouder voor The Hibs.