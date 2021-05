AA Gent zet supporters aan om de fiets te pakken naar het stadion

De Gentenaren zitten mee in een internationaal netwerk genaamd ‘Healthy Stadia’. Healthy Stadia verenigd ploegen die proberen de gezondheid van hun supporters op peil te houden. AA Gent wil dat dus ondersteunen door zijn supporters aan te moedigen de fiets te nemen.

De Gentse club werd op een webinar van Healthy Stadia voorgesteld als ‘Europees kampioen van het actief reizen’. Die titel wil AA Gent nu dus eer aan doen, door de Buffalo-supporters aan te zetten om met hun ‘stalen buffalo’ naar de Ghelamco Arena te komen.

