Sterke taal van de laatste drie clubs uit de Super League: "We zullen niet toegeven aan deze vorm van dwang"

Drie clubs blijven vasthouden aan de Super League en laten zich niet intimideren door de UEFA.

De 3 overgebleven clubs hebben sterk gereageerd tegenover de UEFA. "We zullen niet toegeven aan deze vorm van dwang", klinkt het in een statement. Oorspronkelijk waren ze met twaalf clubs maar negen stapten eruit na protest van zowel de fans, UEFA maar ook de overheid in hun land.

Barcelona, Juventus en Real zijn niet van plan zich zomaar te buigen naar de UEFA. "Door die tuchtprocedure te openen ondermijnt de UEFA rechtstreeks de rechtsstaat die wij, EU-burgers, democratisch hebben opgebouwd. De rechtbanken hebben de UEFA gewaarschuwd om geen actie te ondernemen terwijl de gerechtelijke procedure loopt. De UEFA schendt dus de beslissing van de rechtbanken.In plaats van te onderzoeken hoe we met een open dialoog het voetbal kunnen moderniseren, wil de UEFA dat we onze gerechtelijke procedure stopzetten. Maar wij zullen niet toegeven aan deze vorm van dwang.Of we moderniseren het voetbal, of we zullen getuige zijn van de onmiddellijke ondergang ervan."