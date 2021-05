Binnenkort hereniging tussen Eden Hazard en ex-coach? 'Mourinho wil Rode Duivel bij nieuwe ploeg halen'

Waar ligt de toekomst van Eden Hazard? Misschien wel bij de nieuwe ploeg van José Mourinho en dat is AS Roma. Mourinho zal nog wel wat versterking kunnen gebruiken om de Romeinen weer naar de top te kunnen brengen en zou hiervoor zijn oog laten vallen op Hazard.

Dat meldt naast het Spaanse Deportes Cuatro ook de Italiaanse krant Leggo. Mourinho en Hazard zijn uiteraard geen vreemden van mekaar: samen werden ze kampioen in Engeland bij Chelsea. Mourinho zou nu Hazard aan zijn kern willen toevoegen bij AS Roma. Daar gaat Mourinho aan zijn eerste seizoen beginnen.

Uitleenbeurt

De vraag is of Roma de middelen heeft om Hazard bij Real los te weken. De Italiaanse ploeg zou hiervoor denken aan een uitleenbeurt, waarbij het dan wel zo goed als het volledige salaris van Eden Hazard overneemt. En dan maar hopen dat Real geen beter voorstel in de bus krijgt.

Het ziet er alleszins steeds minder naar uit dat de toekomst van Hazard nog in Madrid ligt. Volgens de laatse berichten zou de Rode Duivel ook zelf openstaan voor een terugkeer naar ex-club Chelsea, waar hij zich steeds goed in zijn vel voelde.