Er is brand ontstaan in Estadio Bernabéu van Real Madrid

Er is een brand uitgebroken in het Estadio Bernabéu van Real Madrid. Verschillende Spaanse media melden dat het gaat om een brand bij de verbouwing van het stadion.

Het is nog niet bekend hoe groot de brand in het stadion is. Op de beelden is alleen een grote rookontwikkeling te zien buiten het stadion. Over materiële schade of mogelijk persoonlijk letsel is vooralsnog niets bekend.