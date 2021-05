OFFICIEEL: Bayern München haalt linksback weg uit Engelse tweede klasse

De 23-jarige Omar Richards maakte dit seizoen een goede indruk in de Engelse tweede klasse. De linksback was speelde 41 wedstrijden voor Reading, maar daarin kwam hij wel niet tot scoren. Hij gaf ook geen assists.

Bayern München is al langer fan van Richards en deze ochtend hebben ze hem ook officieel overgenomen van Reading. De 23-jarige Engelsman tekende een contract tot 2025 bij de Duitse kampioen.

#FCBayern have signed Omar Richards. The 23-year old arrives from Championship side Reading on a free transfer and has signed a contract until 2025.#ServusOmar