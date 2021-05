OFFICIEEL: Juventus ontslaat Andrea Pirlo na teleurstellend seizoen, weg ligt open voor opvolger

Wat in de lucht hing, is nu ook officieel gebeurd: Juventus heeft afscheid genomen van Andrea Pirlo. De Italiaanse coach betaalt het gelag voor een teleurstellend seizoen. Meer dan waarschijnlijk zal Massimiliano Allegri hem opvolgen.

Het was het eerste seizoen van Pirlo - als speler uitgegroeid tot een clublegende - als trainer in Turijn. De resultaten stonden in schril contrast met wat ze bij Juve de laatste jaren gewoon waren. Vanaf 2012 speelde Juventus elk jaar kampioen, tot nu.

Juventus moest de titel deze keer aan Inter laten en kon zelfs pas op het laatste moment naar de vierde plaats in de Serie A springen. In de Champions League werd het al uitgeschakeld in de achtste finales. Dat kon zelfs Andrea Pirlo niet overleven.

De Italiaanse topclub houdt er wel aan om Pirlo te bedanken voor zijn inspanningen. Zijn opvolger staat al zo goed als klaar: dat gaat in principe Massimiliano Allegri worden, die een aanbod van Real afsloeg om opnieuw trainer te kunnen worden bij Juventus.