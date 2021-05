Grote kuis bij Manchester United? Superster zou mogen vertrekken deze zomer

Manchester United werd tweede in de Premier League en verloor in de finale van de Europa League van Spaanse middenmoter, Villareal. Solskjaer gaf al aan dat ze deze zomer versterking willen gaan halen in Manchester, maar daarvoor moeten ze eerst nog af van enkele spelers...

Manchester United presteert al seizoenen onder de verwachtingen en is niet meer die Europese topclub van toen. De kloof met stadsgenoot Manchester City wordt ook alsmaar groter. Daarom denken ‘The Red Devils’ aan versterking voor komend seizoen. The Daily Mirror meldt dat United denkt aan topspelers zoals Jadon Sancho, Harry Kane, Declan Rice, Raphaël Varane en Pau Torres. Voordat ze al die topspelers kunnen gaan halen, moeten ze er eerst een paar verkopen. United zou onder andere Paul Pogba deze zomer willen verkopen, de Fransman zijn contract loopt volgende zomer af, en de roodhemden uit Manchester zouden nog een mooi bedrag voor de middenvelder willen vangen. Verder zouden ook David De Gea, Phil Jones en Nemanja Matic mogen beschikken.