Waarom de terugkeer van Allegri als coach van Juventus sowieso het vertrek van Cristiano Ronaldo zal betekenen

Massimiliano Allegri is de nieuwe coach van Juventus FC. En dat betekent evengoed dat Cristiano Ronaldo zal vertrekken.

Massimiliano Allegri was eerder al coach van Juventus FC, maar zijn contract werd in 2019 in onderling overleg ontbonden. Ook toen was Cristiano Ronaldo de twistappel.

De coach kon er namelijk niet mee om dat CR7 een voorkeursbehandeling verwachtte én kreeg van het management. Op dat moment koos De Oude Dame voor de Portugees.

CR7 in het uitstalraam

De terugkeer van Allegri lijkt meteen ook het vertrek van Ronaldo te betekenen. Juventus zette hem al eerder in het uitstalraam. Zijn loonkost is in de huidige coronatijd te zwaar om dragen.