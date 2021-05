Clubicoon of PSG-coach? Real Madrid zoekt naar opvolger Zidane

Real Madrid moet na een vertrek van Zidane, op zoek naar een opvolger. De twee grootste kanshebbers van dit moment zouden Mauricio Pochettino en ex-speler Raul Gonzalez zijn, maar ook Antonio Conte wordt genoemd. Afwachten dus wie de opvolger van Zidane zal worden.

De geruchtenmolen rond Mauricio Pochettino draait op volle toeren. De Argentijn zijn naam duikt bijna bij elke club zonder coach op, ook bij Real Madrid. Maar bij de koninklijken krijgt de huidige coach van PSG concurrentie van clubicoon Raul Gonzalez, dat meldt AS.

Raul is op dit moment coach bij Real Madrid Castilla, de B-ploeg van Real. Ook hij zou kans hebben op de functie van hoofdcoach bij de Spaanse recordkampioen, de Spanjaard maakt echter ietsje minder kans dan Pochettino. Moest Real er niet in slagen om Pochettino of Raul te strikken, hebben ze Antonio Conte als derde optie volgens de Engelse krant.