Is dé transfer van de zomer nu al in de maak? 'Chelsea bereidt zich voor om gevraagde som op te hoesten om Lukaku terug te halen'

Er gaat geen dag voorbij of Romelu Lukaku wordt aan een terugkeer naar Chelsea FC gelinkt. De Champions League-winnaar is van plan om een concreet bod uit te brengen. Kan Inter Milano FC die zak geld weerstaan?

The Daily Mail weet dat Chelsea FC momenteel het gevraagde bod van 115 miljoen euro aan het voorbereiden is. The Blues zijn ervan overtuigd dat dat voldoende is om Romelu Lukaku terug naar Stamford Bridge te halen.

Nochtans gaf Big Rom eerder al aan dat hij gelukkig is in Milaan. Al zou zo’n smak geld héél véél kunnen veranderen. De coronacrisis heeft er bij Inter immers heel zwaar ingehakt. En met zo’n extraatje zijn alle problemen meteen opgelost.