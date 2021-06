De Ketelaere wil graag bij Club Brugge blijven: "Al weet je natuurlijk nooit in het voetbal"

De geruchten rond een vertrek van Charles De Ketelaere bij Club Brugge draaien op volle toeren. Het Brugs talent kan rekenen op interesse uit het buitenland, met name Napoli. Als er een echte topclub aan komt kloppen, is de verleiding om te gaan natuurlijk altijd groter...

De Ketelaere zelf traint momenteel mee met de u21 van de Rode Duivels. Het jeugdproduct van Club Brugge mocht ondanks zijn goede seizoen niet mee met de grote jongens naar het EK. Dat goede seizoen zorgt dan wel weer voor veel interesse in hem, maar De Ketelaere zelf wil graag blijven bij Club.

“De kans dat ik blijf is groot. Over een verlenging hebben we nog niet gesproken, want ik heb nog twee jaar een contract. Maar het doel is om te blijven, al weet je in het voetbal natuurlijk nooit", aldus Charles De Ketelaere in La Dernière Heure.