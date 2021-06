Het seizoen doorgelicht: Standard uitgeblust na verlies in bekerfinale

De competitie zit er nu helemaal op, de prijzen zijn uitgedeeld en de clubs weten waar ze aan toe zijn volgend seizoen. Wij maakten de analyse van ieders seizoen op basis van de verwachtingen en waar ze uit kwamen. Vandaag: Standard.

Verwachtingen voor het seizoen

In onze prognose zetten we Standard voor aanvang van de competitie buiten de top zes. Grote uitgaven werden er niet gedaan, het was uitkijken wat de komst van nieuwe trainer Philippe Montanier ging brengen en er zou ook beroep gedaan worden op talentvolle youngsters van de academie.

De realiteit

De competitie begon nog prima met een 10 op 12, maar de wisselvalligheid van Standard zou al snel de kop op steken en ging niet meer weg gedurende het hele seizoen. Begin november was er een zeer jammerlijk moment in de wedstrijd tegen KVO, met Zinho Vanheusden die een zware kieblessure opliep.

Het werd een seizoen met massale blessuregevallen bij Standard en zeker in de play-offs nam dat extreme vormen aan. De lange onbeschikbaarheid van een leider als Vanheusden was wel het meest ernstig en een groot gemis voor de ploeg.

Een zwarte decembermaand kostte ook de kop van Montanier, die gezien de resultaten op dat moment nog lang de hand boven het hoofd gehouden kreeg. Die maand wonnen de Rouches geen enkele keer en leden ze in de competitie vier nederlagen op rij. Zelfs thuismatchen tegen staartploegen als Moeskroen en STVV leverden ze niets op.

Het nieuwe jaar werd ingezet met Mbaye Leye als nieuwe trainer, met prompt een 12 op 12 ook, na een demonstratie in Mechelen en een derbyzege tegen Charleroi. In Oostende werd ook nog een punt weggekaapt. Vanaf februari viel het dan weer ferm tegen, op hier en daar een uitzondering na.

Zo'n uitzondering was toen Standard Club uitschakelde in de kwartfinales van de beker. In Eupen werd ook een ticket voor de finale in de wacht gesleept. Op de laatste speeldag van de reguliere competite plaatste Standar zich ook voor de Europe Play-Off.

De bekerfinale tegen Genk draaide uit op een nederlaag en dat was een serieuze tik. Play-off 2 bood ook nog wel een kans op Europees voetbal, maar in die play-offs was van een hechte ploeg nauwelijks nog sprake, het was meer los zand. De vele blessures kwamen daar dan nog eens bovenop. Zo werd het een seizoenseinde in mineur.

De toekomst

De financiële mogelijkheden bij Standard stroken momenteel niet met de status van topclub. De nabije toekomst oogt niet super, Standard zal desondanks met gerichte inkomende transfers zich moeten versterken. De ploeg heeft vooral nood aan spelers met een actie die gemakkelijk een tegenstander kunnen passeren. Een vertrek van Balikwisha kan mogelijk wel wat centen opleveren.

Boodschap is om met een mix aan leiderschap en jong talent toch een competitieve ploeg op de been te brengen, en vooral voldoende vuur en passie aan de dag te leggen, zodat de supporters zich op zijn minst daar toch in kunnen herkennen.