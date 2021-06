'Sommige Duivels opteren om zich niet te laten vaccineren voor aanvang EK, Martinez gaat standpunt uitleggen"

Zoals bekend krijgen de Rode Duivels voorrang in de vaccinatiecampagne: de spelers kunnen zich nu al laten vaccineren zodat de nationale ploeg het EK niet zou moeten verlaten na een positieve Covid-test. Niet alle Rode Duivels gaan op dat aanbod in.

Volgens Het Nieuwsblad is dat niet zozeer omdat de spelers in kwestie al voldoende immuniteit hebben opgebouwd, zoals eerste geopperd werd, maar heeft het alles te maken met welk vaccin er voorhanden is. De Duivels kunnen zich laten vaccineren met het Pfizer-vaccin. De KBVB had echter gehoopt dat het Johnson&Johnson zou worden, omdat daar slechts één prik van nodig is.

Periode voor tweede prik komt ongelegen

Voor mensen onder de 41 jaar is Johnson&Johnson echter verboden in ons land. Bij het Pfizer-vaccin zijn er wel twee prikken nodig. Een eerste prik kan dus al gepland worden voor aanvang van het EK, de tweede prik is dan voor de week van 5 juli.

Dan is de eindfase van het EK volop aan de gang. Stel dat spelers dan slecht op die tweede prik zouden reageren, zou voor hen een match in het gedrang kunnen komen. Daarom is beslist om sommige spelers niet te vaccineren voor de start van het EK. Bondscoach Roberto Martinez zou het standpunt van de KBVB uitleggen op zijn persconferentie.