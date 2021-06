AA Gent blijft investeren in de jeugd en geeft jeugdproduct driejarig profcontract

AA Gent is druk bezig met het verbeteren van hun jeugdacademie. Zo hebben de Buffalo's onder andere Boubacar Copa aangetrokken als keepertrainer voor de jeugd en geven ze regelmatig een jeugdspeler een profcontract, ook nu weer.

AA Gent investeert in de jeugd en geeft regelmatig een academiespeler een profcontract, Robbie Van Hauter is deze keer de gelukkige. Van Hauter speelt sinds 2019 in de jeugd van AA Gent en kreeg een profcontract tot 2024.

Robbie Van Hauter is een 18-jarige aanvaller die nu dus tot 2024 vastligt bij AA Gent. Van Hauter kwam in 2019 over van de jeugd van Sporting Lokeren. Afwachten nu of de aanvaller zal kunnen doorbreken bij de eerste ploeg van de Buffalo’s.