Antonio Conte staat voor een terugkeer naar de Premier League

Antonio Conte zou volgens het Engelse BBC de nieuwe trainer worden van Tottenham Hotspur. De Italiaanse trainer zal op korte termijn gepresenteerd weten zij.

Voor Conte betekent een dienstverband bij Spurs ervoor dat hij terugkeert in de Premier League. Eerder was de Italiaanse oefenmeester al trainer van Chelsea. Conte vertrok na zijn tijd op Stamford Bridge naar Internazionale, maar botste in Milaan met de clubleiding. Daardoor was een verdere samenwerking onmogelijk.



Antonio Conte is now expected to be appointed the new manager of Tottenham. Talks are at an advanced stage and have moved quickly. (Source: BBC) pic.twitter.com/0utO6QWl6Q