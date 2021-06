Filip Joos over coronavaccin: "Je zou tot 10 procent van je longcapaciteit kunnen verliezen"

Sommige Rode Duivels hebben besloten een coronavaccinatie links te laten liggen, en dat zorgde voor de nodige commotie. De Rode Duivels hebben namelijk een voorbeeldfunctie, dat beaamt ook Sporza-analist Filip Joos.

“Er zijn weinig studies bij sporters, aangezien zij door hun jonge leeftijd meestal nog niet gevaccineerd zijn”, zei Filip Joos in De Afspraak. “Je zou eventueel 10 procent van je longcapaciteit kunnen verliezen in de korte periode na de toediening van je vaccin. We praten dan over een week”

“Tegen het einde van het toernooi vaccineren, dat kunnen we dus vergeten. Dat zou echt dom zijn. Je moet je nu laten vaccineren als speler en je moet niet meer wachten”

"Ik denk wel dat het twijfel zal zaaien bij jongeren. In die zin is het een gemiste kans. Al moet je de voorbeeldfunctie van de Duivels niet zo ver drijven dat zij voor de vaccinatie van anderen moeten zorgen", aldus Filip Joos.