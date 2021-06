'Besprekingen tussen Tottenham en Conte volledig afgeblazen, Nederlander staat op radar van Engelse club'

Het is nu wel duidelijk: Antonio Conte gaat niet de volgende trainer van Tottenham Hotspur worden. De ploeg uit Londen had een poging gedaan om de Italiaan binnen te halen, maar de onderhandelingen zijn inmiddels volledig afgeketst.

De voorbije dagen geraakte al bekend dat de kloof nog altijd groot was en dat Conte wellicht niet zou ingaan op het aanbod. Dat is nu zeker: de besprekingen tussen beide partijen zijn stopgezet. Conte had graag een bepaald budget om mee de transfermarkt op te gaan en daar kon of wou Tottenham niet in meegaan.

Geen Conte dus komend seizoen bij Tottenham, maar wie dan wel? Voorzitter Daniel Levy heeft volgens The Guardian niet stilgezeten. Onder meer twee coaches die bij hun huidige club nog onder contract liggen kunnen op zijn belangstelling rekenen.

'Pochettino en Ten Hag op lijstje Levy'

Levy onderzoekt de mogelijkheid om PSG-trainer Mauricio Pochettino terug naar Tottenham te halen. Een andere naam die op zijn lijstje staat, is die van Erik ten Hag. Die heeft zijn contract bij Ajax met één jaar verlengd, maar dat wil dus niet noodzakelijk zeggen dat een overstap naar Tottennham van de baan is.