Strupar brengt keuzes en ambities van sparringpartner Rode Duivels in kaart: "Met minder dan halve finale niet tevreden"

De Rode Duivels houden zondag hun generale repetitie voor het EK. Wie beter dan Branko Strupar om enig inzicht te verschaffen in de kwaliteiten van tegenstander Kroatië? Dat koestert zelf ook hoge ambities voor het EK, ondanks dat het in een overgangsperiode zit.

Drie jaar geleden verloor Kroatië de WK-finale. Sindsdien hebben verschillende oude rotten afgehaakt: het team was aan verjonging toe. "In de drie jaar na het WK zijn er een aantal jonge jongens opgestaan", geeft Strupar aan in HLN. "Nikola Vlasic van CSKA Moskou is een topper in wording met aanvallende middenvelder. Samen met Brozovic - ploegmakker van Lukaku bij Inter - en Modrid moet hij het middenveld vormen."

Leemte na afscheid Mandzukic

Voorts nog opvallende spelers? "Josip Brekalo, de flankaanvaller van Wolfsburg, is nog zo'n jongen om in de gaten te houden. En voorin moet de bondscoach een keuze maken tussen Andrej Kramaric die 20 goals maakte voor Hoffenheim dit seizoen of Bruno Petkovic van Dinao Zagreb. Zij proberen allebei de leemte die Mandzukic heeft achtergelaten op te vullen."

Is het zeker dat slechts één van hen aan de aftrap komt tegen de Rode Duivels? "Afgelopen dinsdag tegen Armenië experimenteerde de bondscoach een tijdje met Kramaric, naast Petkovic, zonder succes." Het Kroatisch elftal moet zich nog verder ontwikkelen, maar het volk verlangt veel van de spelers. "Kroaten zijn speciale mensen. Met minder dan een halve finale zijn ze niet tevreden, maar ik denk niet dat dat realistisch is."