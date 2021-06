Krasse taal bij PSG-voorzitter: "We verkopen Mbappé nooit en hij zal nooit transfervrij vertrekken"

Het contract van Kylian Mbappé bij PSG loopt af medio 2022. De speculaties op een nakend vertrek steken dan ook meer dan ooit de kop op. In L' Equipe heeft PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi een en ander heel duidelijk gesteld.

Het is vooral Real Madrid die vaak genoemd wordt als nieuwe werkgever van het Franse wonderkind. Maar, aldus de steenrijke eigenaar van PSG, zover zal het niet komen. "Ik zal hier voor eens en voor altijd duidelijk zijn: Mbappé blijft gewoon in Parijs."

"We zullen hem nooit verkopen én hij zal hier nooit transfervrij vertrekken. Hij heeft hier alles wat hij nodig heeft. Vertel mij maar eens welke club qua ambitie zijn voet naast PSG kan zetten?"

Met andere woorden, een contractverlenging bij PSG kan niet meer lang op zich laten wachten. "Het enige dat ik op dit moment daarover kan zeggen, is dat het de goede kant opgaat. Ik hoop dat we snel tot een akkoord kunnen komen. Dit is Parijs, dit is zijn land", aldus Al-Khelaïfi.