Eindelijk duidelijkheid over toekomst Martinez? "Roberto zal aanbieding van Barça of Real niet weigeren, maar niet voor 2022"

Waar ligt de toekomst van Roberto Martinez. De voorbije weken doken steeds meer geruchten op dat de Spanjaard de Rode Duivels na het EK zou verlaten. Volgens zijn zaakwaarnemer is het tegendeel echter waar.

Eerst en vooral dit: Roberto Martinez gaf zelf toe dat hij heeft getwijfeld om zijn contract bij de Rode Duivels - het liep aanvankelijk af na het EK van vorige zomer - te verlengen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Maar waar ligt zijn toekomst na dat Europees kampioenschap? Het lijkt er namelijk steeds meer op dat Martinez zich geëngageerd heeft om na het EK ook de finaleronde van de Nations League én het WK in Qatar - alle toernooi worden vlak na elkaar gespeeld - erbij te nemen.

© photonews

“Roberto is een kandidaat om FC Barcelona te trainen”, geeft zaakwaarnemer Jesse De Preter aan in Sport/Voetbalmagazine. “Ik denk niet dat hij een aanbieding van Barça of Real Madrid zal weigeren. Maar het zal niet voor 2022 gebeuren.”

Pas vertrek na WK in Qatar?

Zo’n bevestiging is in de voetbalwereld weinig waard. Al moet het gezegd: Martinez stelde zich de voorbije jaren héél loyaal op ten opzichte van de Belgische voetbalbond. Bovendien is er na het WK in Qatar ruim de tijd om een club te zoeken én vinden voor het daaropvolgende seizoen.