Martinez geeft toe dat hij twijfelde om zijn contract bij de Rode Duivels te verlengen: "Maar toen dacht ik: ze hebben gelijk. Ik moét dat EK doen"

Roberto Martinez begint mogelijk aan zijn laatste toernooi als bondscoach van de Rode Duivels. De Spanjaard geeft toe dat hij zelfs getwijfeld heeft om zijn contract te verlengen toen duidelijk was dat het EK met een jaar werd opgeschoven.

“Ik heb inderdaad getwijfeld om mijn contract te verlengen”, geeft Roberto Martinez toe in Het Laatste Nieuws. “Ik ben namelijk heel slecht in carrièreplanning. Toen ik naar België kwam was het eigenlijk mijn bedoeling om te blijven tot na het WK in Rusland.”

Ook Martinez vond het uitstel van het EK niet prettig. “Het plan was om voort te gaan op die dertig op dertig van tijdens de kwalificatiecampagne. Maar ineens viel het effect van die geweldige reeks weg.”

© photonews

“Maar toen kwamen Mehdi Bayat (bondsvoorzitter, nvdr.) en Peter Bossaert (CEO van de KBVB, nvdr.) naar me toe met een dynamische visie op de toekomst”, besluit Martinez. “De verhuis naar Tubeke, de doorstroming van jongeren,... Toen dacht ik: ze hebben gelijk. Ik moét dat EK doen.”

Dat is nog steeds één van de absolute hoogtepunten uit mijn voetbalcarrière

“Ik wil terug naar de Grote Markt in Brussel”, verwijst de Spanjaard nog fijntjes naar de uitgelaten tafeleren na de bronzen plak op het WK. “Dat is nog steeds één van de absolute hoogtepunten uit mijn voetbalcarrière.”