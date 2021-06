Jesse De Preter verkozen voor Raad van Bestuur van The Football Forum

Jesse De Preter is verkozen als lid van de raad van bestuur van The Football Forum (TFF) , een in Zwitserland gevestigde vereniging op het vlak van voetbalmakelaardij en vertegenwoordiging van professionele voetbalspelers.

The Football Forum is een powerhouse in de internationale voetbalmakelaarswereld en werpt zich op als mondiale spreekbuis voor voetbalmakelaars en voetballers.

De Preter zetelt er als bestuurder naast topmakelaars Mino Raiola, Jorge Mendes, Jonathan Barnett en twee vertegenwoordigers van het Duitse topkantoor Rogon, allemaal namen als een klok.

Het gebeurt zelden dat een Belg dergelijke leidinggevende functie bekleedt bij internationale sportorganisaties en daarom is deze benoeming des te opmerkelijker.

De Preter is één van de voornaamste sport-advocaten in België en heeft al vele watertjes doorzwommen. “Ik ben vereerd en dankbaar voor deze kans”, klinkt het bij De Preter. “Al jaren ben ik achter de schermen actief in de strijd voor meer transparantie en betere regelgeving in de professionele sport.”

Deze benoeming is een erkenning maar tegelijk een aanmoediging om die inspanningen nu ook op mondiaal vlak door te trekken. Mijn collega’s bij TFF zijn de absolute wereldtop in hun sector. Dat is een uitdaging maar ik voel me er als een vis in het water”.