🎥 Van één tot en met zestig! Alle Rode Duivels-doelpunten van Big Rom op een rijtje

Romelu Lukaku schoot nummer zestig afgelopen zondag tegen Kroatië tegen de touwen. En het moet gezegd: er zaten enkele pareltjes tussen.

Van één tot en met zestig: alle doelpunten op een rijtje!

Sit back and enjoy all 6⃣0⃣ Devil goals by @RomeluLukaku9! 🤯 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/hmYHgwvaGi