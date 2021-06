EK 2020: Spaanse scheidsrechter zal de eerste wedstrijd van de Rode Duivels fluiten

Een ervaren scheidsrechter voor Rusland-België op zaterdagavond. Mateu Lahoz krijgt namelijk de leiding over de openingswedstrijd van de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap.

Mateu Lahoz, die zijn carrière na het EK 2020 zal beëindigen, begint zaterdagavond met de wedstrijd Rusland-België in Sint-Petersburg aan het laatste toernooi van zijn scheidsrechterscarrière. De UEFA bevestigde donderdag dat de Spanjaard de leiding krijgt over de eerste wedstrijd van de Rode Duivels.

Een ervaren scheidsrechter, 44 jaar oud, en op 29 mei floot hij nog de finale van de Champions League. Het is pas de tweede keer dat hij de Rode Duivels onder zijn hoede krijgt, want hij had ook de leiding over de wedstrijd tussen België en Zwitserland in de Nations League (2-1 overwinning).