Duivels moeten het zien om te geloven: "Mijn respect voor hem is nog meer gestegen"

Hij staat op het trainingsveld en doet alles mee. 't Is een half wereldwonder wat Axel Witsel verricht heeft. Op 9 januari van dit jaar viel hij uit met een zware achillespeesblessure. Zes maanden later staat hij op het veld alsof er niets gebeurd is.

De revalidatie van Witsel gaat in de medische boeken komen. We hebben geen weet van een speler die even snel hersteld raakte van een dergelijke zware blessure. De middenvelder werkte keihard met Lieven Maesschalck en plukt daar nu de vruchten van. Jan Vertonghen stond er met open mond naar te kijken. "Als ik het zo zie op training verbaast het me echt om te zien waar Axel staat. Dit had ik nooit verwacht. Hij traint gewoon mee en staat fysiek op niveau. Daar zie je niks aan. Ongelooflijk na wat er gebeurde. Ik ben de laatste jaren steeds meer fan van hem geworden en mijn respect is nog groter geworden. Hij gaat nog een belangrijke rol spelen."





