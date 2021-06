Nederlanders laten niet te verstane boodschap over trainingsveld Oranje vliegen, bondscoach De Boer lacht kritiek weg

Nederland komt zondag aan de bak op het EK en de Nederlanders zijn voor een keer eens niet overtuigd dat ze eindwinnaar zullen worden.

En dat ligt volgens hen mede aan bondscoach Frank de Boer. Zo huurden enkele fans een vliegtuigje in om het met de niet misteverstane boodschap "Frank, gewoon 4-3-3", gericht aan de bondscoach.

Nederland speelt immers in een 5-3-2 systeem dat schakelt naar een 3-5-2 en zelfs enkele spelers zouden daar niet achter staan. Maar De Boer liet er na de persconferentie geen twijfel over bestaan dat de huidige tactiek blijft staan. "Ik heb zelfs een vliegtuigje gehuurd met de boodschap: bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2", reageert hij met een knipoog.

"We proberen dominant te voetballen, ook met dit systeem. 5-3-2 lijkt zo negatief, bij een 3-5-2 heb je dan plots maar drie verdedigers en dat klinkt aanvallender. Ik denk dat we in deze formatie onze spelers het beste kunnen opstellen. Bovendien kan je gemakkellijk omscakeln naar een 4-3-3 als je één wingback eruithaalt tijdens de wedstrijd", besluit hij.