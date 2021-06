"Verkeerde beslissing" en "Hij zei dat hij klaar was om te trainen" - Bondscoach Hjulmand geeft meer toelichting over Eriksen

Kasper Hjulmand, bondscoach van Denemarken, heeft vandaag meer toelichting gegeven over de toestand van Christian Eriksen. Hij kon iedereen geruststellen. Maar doorspelen was misschien wel de verkeerde beslissing.

De bondsdokter kwam als eerste aan het woord en was duidelijk nog zelf aangeslagen. "Christian is 'weg' geweest", zei hij. "Zijn hartslag was er niet meer."

Kasper Hjulmand liet zijn spelers de keuze om de wedstrijd te hervatten of om met een dag uit te stellen. "Het was een verkeerde beslissing om te hernemen. De spelers waren in shock. Ze wisten niet of ze hun beste vriend verloren hadden of niet. We hadden niet moeten spelen, dat is mijn gevoel nu", zei Hjulmand.

Hij deelde ook enkele woorden die Eriksen na de match vertelde. "Hoe is het met jullie? Ik denk dat jullie je slechter voelen dan ik. Ik voel me klaar om te trainen", zei hij. "Dat is typisch Christian. Een op en top prof en een schitterend mens."