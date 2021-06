Onverwacht in de basis, maar Boyata speelde een beresterke match

Het was toch wel een beetje de surprise du chef: Dedryck Boyata begon aan het EK als basisspeler bij de Rode Duivels. Daar kwam wat reactie op, maar de kritikasters moesten al snel inbinden.

Boyata heeft er een wisselvallig seizoen opzitten bij Hertha BSC. Hij miste vijftien opeenvolgende wedstrijden met een blessure en kwam pas zes wedstrijden voor het einde van het seizoen weer in de ploeg. Iedereen had dat ook Jason Denayer verwacht in het hart van de driemansdefensie, maar Martinez koos voor de iets snellere Boyata.

Een keuze die goed uitdraaide, want de 30-jarige verdediger maakte geen enkel foutje en kwam telkens goed tussen. Etam Dzyuba stak in zijn achterzak. Hij haalde ook enkele keren de angel uit een gevaarlijke aanval. Vertrokken voor een basisplaats voor de rest van het toernooi?