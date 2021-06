Na een speeldag ontpopt Lukaku zich al tot speler van het toernooi

Als er een Rode Duivel op een piek zit in zijn carrière, is het wel Romelu Lukaku. De aanvaller droeg de hele natie op zijn rug zaterdag en zette Rusland opzij met twee doelpunten.

Voor de wedstrijd werd er geknield door de Rode Duivels, wat boegeroep van de Russische fans met zich meebracht. Lukaku trekt er zich alleszins niet veel van aan. "Ik kniel niet alleen voor de zwarte gemeenschap, maar voor diversiteit in het algemeen. Ook voor de vrouwen. Kleur, seksualiteit, geloof, het maakt niet uit. Iedereen moet gerespecteerd worden", klinkt het.

Daarmee reageert hij meteen op alle kritiek van mensen die Black Lives Matter net een racistische organisatie noemen. Voor Lukaku is het principe dat all lives matter, maar dat dat nog te weinig voorkomt in de maatschappij van vandaag.

Eriksen

Enkele uren voor de aftrap tussen Rusland en België zeeg Christian Eriken neer in Kopenhagen met een hartstilstand. Eriksen is ex-ploegmaat van Alderweireld en Vertonghen bij Tottenham en verdedigt nu samen met Lukaku de kleuren van Inter. Dat Lukaku voor de wedstrijd even een traan moest laten, hoeven we u niet uit te leggen.

Na zijn doelpunt trok Lukaku meteen richting de camera om een boodschap over te brengen richting zijn ploegmaat. "Chris, je bent een sterke jongen. Ik hou van je", horen we Lukaku zeggen.

Al die gebaren en uitspraken zorgen ervoor dat de natie alleen maar meer van Romelu Lukaku is gaan houden. Op het veld brengt hij de voetbalfans in extase en zelfs naast het veld toont hij wat voor een fantastische persoonlijkheid hij is.