Rode Duivels ondanks 3-0 zege toch nog met wat zorgen over niet-fitte toppers: "Dat vind ik een probleem"

De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in Sint-Petersburg met 3-0 van Rusland en hebben zo een eerste stap op het EK gezet. Eddy Snelders analyseerde de wedstrijd nog even van naaldje tot draadje.

"Boyata is wat mij betreft een blijver de komende wedstrijden", aldus Snelders in zijn analyse bij Sporza. "Het vertrouwen van Martinez heeft hij en hij heeft dat zeker niet beschaamd."

"Eden Hazard? Dat vind ik een beetje een probleem, vind ik persoonlijk. Hij was al iets gretiger dan in de oefeninterland vorige week ... Je zal hem geleidelijk aan moeten brengen en hij zal gretig moeten zijn op training."

Wachten met De Bruyne?

"Hij gaat zijn conditie verder moeten aanscherpen, want in wedstrijden geeft hij nog niet het gevoel dat hij het verschil kan maken. Gaat hij nog top worden? Dat is een moeilijke vraag. Hij geeft nog niet de blijk van de scherpte van een paa rjaar geleden."

"Gezien de situatie waar de Rode Duivels zich nu in bevinden, is het geen noodzaak om De Bruyne of anderen te brengen. Hoe langer ze hen kunnen weghouden, hoe beter. Ik zou nog niet te veel veranderen, ze kunnen nog eventjes zonder hen en de moeilijkte matchen komen nog."