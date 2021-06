Eriksen reageert: "Ik wil weten wat er gebeurd is"

La Gazzetta dello Sport kon zondag al even via de zaakwaarnemer van Christian Eriksen met de speler praten. "Dank je wel, ik zal niet opgeven. Ik voel me nu beter, maar ik wil begrijpen wat er is gebeurd. Ik wil iedereen bedanken voor wat ze voor mij gedaan hebben", klinkt het.

Martin Schoots, die Eriksen begeleidt, kon iedereen geruststellen. “We spraken zondagochtend. Hij maakte grapjes en was in een goed humeur, naar mijn idee ging het goed met hem. We willen allemaal begrijpen wat er met hem is gebeurd, dat geldt ook voor hem. De doktoren voeren onderzoeken uit, dat zal tijd kosten”, vertelt Schoots in de Italiaanse krant. “Hij was heel blij met de liefde om hem heen. Er komen berichten binnen van over de hele wereld.”

“De halve wereld heeft contact opgenomen. Iedereen is bezorgd. Nu moet hij rusten, zijn vrouw en zijn ouders zijn bij hem. Hij blijft ter observatie in het ziekenhuis tot maandag, misschien dinsdag. Hij wil in ieder geval zijn teamgenoten aanmoedigen tegen België”, zegt Schoots