Lukaku zal/mag niét vertrekken bij Inter: "Conte had gelijk om ons tot deze investering aan te sporen"

Romelu Lukaku wordt dezer dagen gelinkt aan een transfer naar Chelsea FC. Inter Milano FC is echter niet van plan om de aanvaller te laten vertrekken.

“Romelu Lukaku is speciaal”, steekt Steven Zhang bij Sky Sports Italia zijn bewondering voor de aanvaller niet onder stoelen of banken. “En dan bedoel ik niet alleen als voetballer. Ook als mens is hij iemand met een héél groot hart.”

De voorzitter van Inter Milano FC wil de Rode Duivel dan ook niet zien vertrekken. “De komende seizoenen moet hij een hoofdrol vertolken in onze ploeg. Ik herinner me nog dat Antonio Conte er twee jaar geleden op aandrong om Lukaku te halen. Wel, hij had gelijk om ons tot deze investering aan te sporen.”