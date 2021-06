Gianluigi Donnarumma gaat tijdens het EK medische testen afleggen bij zijn nieuwe werkgever

Gianluigi Donnarumma wordt maandag gekeurd bij Paris Saint-Germain en staat op het punt om een contract te ondertekenen in de Franse hoofdstad.

Dat meldt Sky Sport Italia. Donnarumma zijn contract bij AC Milaan loopt af en kan daardoor gratis naar een andere club gaan. De interesse van PSG in de jonge, maar toch al ervaren sluitpost, is al wel even bekend. In Parijs moet Donnarumma de strijd aangaan met Keylor Navas.

Een dag voor zijn medische keuring, op zondag, speelt Donnarumma zijn laatste groepswedstrijd op het EK met Italië. De eerste twee wedstrijden werden gewonnen door 'La Squadra Azzurra'. Turkije ging met 0-3 onderuit, terwijl Zwitserland met dezelfde cijfers werd verslagen. In beide wedstrijden stond Donnarumma onder de lat.