Ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter is op weg naar zijn ex-club

Het contract van Ashley Young loopt deze zomer af bij Inter en dus is de Engelsman opnieuw een vrije speler. Hij zou op weg zijn naar zijn thuisland, want zijn ex-club Aston Villa zou interesse tonen.

Ashley Young kan al terugblikken op een mooie carrière. De flankaanvaller was onder meer al aan de slag bij Manchester United en het voorbije seizoen werd hij kampioen in Italië met Inter. Daar wordt zijn contract echter niet verlengd.

Hij zou nu op weg zijn naar de Premier League, want volgens SkySports zou Aston Villa interesse tonen in de 35-jarige Young. Beide partijen zouden aan het onderhandelen zijn en er is ook een akkoord in de maak.