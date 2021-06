Degryse ziet probleem achterin: "Wat als we straks tegen Frankrijk, Duitsland, Italië... spelen?"

Er waren er veel onder niveau tijdens die eerste helft tegen Denemarken. Analist Marc Degryse merkt in HLN ook op dat er een probleem is in de verdediging.

"Dendoncker, Tielemans, Meunier,... Martínez had er vijf kunnen vervangen aan de rust. Damsgaard, hoe oud is die jongen, 20? Hij speelde goed, maar dat kan je niet vergelijken met onze internationals of die van toplanden. Het mag niet gebeuren dat de Rode Duivels zo afzien tegen een opkomend talentje", klinkt het streng.

Maar vooral achteraan rammelde het langs alle kanten. "Tja... Vertonghen is nog wel gedreven, maar hij werd daar een paar keer op snelheid gepakt... Bovendien vond ik dat hij wel een paar keer z’n voetje mocht zetten. Daar moet toch goed over nagedacht worden. Niet tegen Finland, maar als we straks Duitsland, Italië of Frankrijk treffen... Trouwens, waarom speelt Vermaelen zo weinig? Wat is daar aan de hand? Boyata en Denayer hebben we nu wel gezien, Vermaelen nog niet. Ik mag hopen dat die tegen Finland een hele match speelt, zodat we weten of die klaar is om tegen echte topspelers uit te komen."