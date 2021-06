Barcelona-voorzitter blijft volharden: "De Super League zal de beste competitie ter wereld worden"

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft de fans toegesproken in een algemene vergadering.

De Barcelona-voorzitter is voorzichtig positief over de toekomst van de club. De voorbije twee jaren waren althans minder goed voor Barcelona. In de Champions League werden ze schandelijk uitgeschakeld door Bayern München en in de competitie eindigde het dit seizoen pas op de derde plaats.

Om de toekomst positief te zien, gaat de club ook een lening aan van 525 miljoen euro. Daarmee willen ze uit de financiële crisis kruipen waar ze in verzeild zijn geraakt. "We hebben een plan. Jullie hebben me toevertrouwd om de club erbovenop te helpen en we doen er alles aan om dat te verwezenlijken", zegt Laporta.

Super League

Enkele maanden geleden deden enkele grote Europese ploegen het voetbal nog daveren door op de proppen te komen met een Super League. Enkele dagen later verlieten de Engelse clubs de Super League al, maar Barcelona is er nooit officieel uitgestapt.

Laporta blijft dan ook achter het idee staan van een Super League. "Het zal de meest attractieve competitie van de wereld worden", houdt hij vol. En, niet onbelangrijk, zal het ook wel voor een zeer attractieve financiële injectie zorgen.