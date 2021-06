Finse kapitein leeft op hoop: "Ik heb nog nooit verloren van de Rode Duivels"

Finland gaat maandag tegen de Rode Duivels op zoek naar een plaatsje in de achtste finales van het EK.

De kapitein van debutant op het EK houdt goede herinneringen over aan wedstrijden tegen de Rode Duivels. Tim Sparv speelde drie keer tegen België en verloor nog niet. Het ging telkens wel om oefenwedstrijden.

In 2010 won Finland met 1-0, in 2011 en 2016 werd er telkens 1-1 gelijk gespeeld. "Onze resultaten tegen België waren goed. Het is moeilijk uit te leggen hoe dat komt want ik vind dat het een van de beste ploegen in Europa is. Voor mij zijn ze trouwens favoriet voor de titel op dit EK", vertelt hij op de site van de Finse bond.

Het EK is het eerste grote toernooi voor de Finnen en meteen hebben ze zicht op een plaatsje bij de laatste zestien. "De bal ligt in ons kamp maar de uitdaging is enorm", benadrukt de 81-voudig international. "Ik denk dat alle spelers en de omkadering heel trots zijn deel uit te maken van dit avontuur. We hebben hard gewerkt voor het Finse voetbal en dit EK was onze gezamenlijke droom. Nu we hier aanwezig zijn, hopen wij een erfenis achter te laten. We willen dat dit eerste grote toernooi niet het laatste wordt."