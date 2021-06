Opvallend: dit is de speler met de meeste voltooide dribbels op het EK

Na twee afgewerkte speeldagen op het Europees Kampioenschap kunnen we kijken wie de meeste dribbels deed slagen.

Inmiddels zijn er twee volledige speeldagen afgewerkt op het EK. Er is al gescoord, getackeld, gepasst, maar ook gedribbeld. De meest succesvolle dribbelaar tot nu toe is best wel een verrassing. Frenkie de Jong, middenvelder van FC Barcelona, voltooide op dit EK alreeds tien(!) dribbels voor de Nederlandse nationale ploeg. Op plaats twee zien we nog een opvallende naam met de Zweed Alexander Isak die met acht geslaagde dribbels net eentje beter doet dan Kylian Mbappé.

De vierde plek wordt bekleed door de Zwitser Breel Embolo. Op de vijfde plaats vinden we een hele hoop spelers terug met allemaal vijf geslaagde dribbels. Een opvallende naam op die gedeelde vijfde plek is Kevin De Bruyne. Niet dat onze landgenoot niet in het lijstje thuishoort, maar hij speelde slechts 45 minuten op dit EK. Dat is een gemiddelde dat bhoger ligt dan een geslaagde dribbel per tien minuten. De Bruyne deelt de vijfde plaats met onder andere Pierre-Emile Højbjerg (Denemarken), Eljif Elmas (Noord-Macedonië) en Mateo Kovacic (Kroatië).