🎥 Paybacktime voor Robin Gosens tegen Cristiano Ronaldo: "Wil genieten van mijn avond"

Twee jaar na datum nam Robin Gosens met Duitsland persoonlijk wraak tegen Cristiano Ronaldo voor een moment dat indertijd hard aankwam.

We keren twee jaar terug in de tijd. Gosens speelt met Atalanta voor de Copa Italia tegen Juventus. Na de wedstrijd wilde hij met Ronaldo van truitje wisselen, maar CR7 negeerde hem straal.

“Ik vroeg hem of we truitjes konden wisselen. Maar hij keek mij niet eens aan. ‘Nee!’, zei hij enkel. Ik heb me nog nooit zo beschamend gevoeld. Ik voelde me klein”, schrijft Gosens in zijn biografie. “Ken je dat moment wanneer er iets gênant gebeurt, je om je heen kijkt en hoopt dat niemand het heeft gemerkt? Zo voelde ik me toen. Ik hoopte dat niemand dit had gezien.”

Maar dat was wel het geval. Zijn ploegmaten kochten een truitje van Ronaldo voor Gosens. Na de match van zaterdag ondernam hij geen poging meer. “Neen, deze keer niet. Ik wil genieten van mijn avond”, klonk het kort.

Uiteindelijk nam Gosens de beste wraak door uitgeroepen te worden tot man van de match tegen Ronaldo en co.